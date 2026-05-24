Mayıs ayının başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğinde, 10'dan fazla ülkeden bakanların ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin katılımıyla "Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" programı düzenlenmiş ve Malatya dahil deprem bölgelerinin belediye başkanları bu toplantıda bir araya gelmişti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iklim değişikliği ve dirençli şehirler kapsamında yürütülen çalışmaların bir ayağının da Malatya’ya taşınacağının müjdesini verdi.

"BAKANLIK DA UYGUN GÖRDÜ, MALATYA'DA YAPACAĞIZ"

Dirençli şehirler oluşturma vizyonu doğrultusunda yürütülen temaslar hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Başkan Sami Er, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesi belediye başkanları olarak Hatay’da Cop 31 dirençli şehirler konferansına katıldık. Bu konferanslardan bir tanesini de Malatya’da yapmayı düşünüyoruz. Önerimizi verdik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da uygun gördü. Önümüzdeki süreç içerisinde bu toplantılardan bir tanesi de burada yapacağız."

Antalya’da düzenlenecek ana kongre öncesinde, depremden etkilenen illerin belediye başkanlarını bir araya getiren bu özel oturumların, şehirlerin yeniden inşa sürecine ve çevre dostu dönüşümüne büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bakanlığın da onay vermesiyle birlikte, önümüzdeki günlerde Malatya’da gerçekleştirilecek olan bu uluslararası nitelikteki toplantının takvimi ve detayları netleşecek.