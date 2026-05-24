Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Malatya’da evlerde ve sokaklarda bayram telaşı her geçen gün artıyor. Belediye ekiplerinin kurban satış ve kesim alanlarındaki hazırlıkları sürerken, ev hanımları da mutfaktaki geleneksel hazırlıklara hız verdi. Kentin özellikle kırsal mahallelerinde ve geleneklerin korunduğu bölgelerinde bir araya gelen kadınlar, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan yufka ekmekleri hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

KİMİ AÇIYOR KİMİ KIZARTIYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda ilk olarak büyük leğenlerde hamurlar yoğruluyor. Ardından yakılan tandırların ve sacların etrafında toplanan kadınlardan kimi hamuru bezeler haline getiriyor, kimi oklavalarla incecik açıyor, kimi ise harlı ateşin üzerinde tam kıvamında pişiriyor.

“ESKİ BAYRAMLARIN RUHUNU YAŞATIYORUZ”

Uzun süre bayatlamadan saklanabilme özelliği nedeniyle tercih edilen yufka ekmekler, üst üste istiflenerek bayramda gelecek misafirlere ikram edilmek ve kurban etinin yanında tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor. Mahalle sakinlerinden Ayşe Yılmaz, bu geleneğin sadece bir hazırlık olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Biz bu geleneği annelerimizden, ninelerimizden gördük. Bayramda misafirlerimize kendi ellerimizle yaptığımız bu ekmekleri ikram etmek bizim için çok önemli. Hem bayram hazırlığı yapıyoruz hem de komşularımızla bir araya gelip sohbet ederek eski bayramların ruhunu yaşatıyoruz."

Malatya'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken, bayram geleneklerinin yaşatılması toplumsal dayanışmayı ve moral motivasyonu da üst seviyede tutuyor.