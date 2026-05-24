Battalgazi Belediyesi, vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi ödemelerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla bayram öncesinde vezne çalışma düzenlemesine gitti. Son ödeme tarihi 1 Haziran 2026 olan vergiler için belediye vezneleri, 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğlene kadar hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşların ödeme işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları ve son gün oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, belediye veznelerinde ödeme işlemleri belirtilen tarihlerde sürdürülecek.

ÖDEMELER ONLİNE OLARAK DA YAPILABİLECEK

Vatandaşlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi ödemelerini belediye hizmet binasında bulunan veznelerden gerçekleştirebilecek. Ayrıca ödemeler, Battalgazi Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak da yapılabilecek. Vergi ödemelerinde son tarihin 1 Haziran 2026 olduğu hatırlatılırken, vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmamaları istendi.