Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yüzeydeki yıkımın saniyeler sürdüğünü ancak derindeki sismik enerjinin yayılmaya devam ettiğini vurgulayarak sarsıcı bir gerçeği açıkladı: "Bu süreç en az 10 yıl daha bölgedeki depremlerin orkestra şefi olacak!"

"YÜZEYDEKİ YIKIM SANİYELER SÜRDÜ AMA ENERJİ DERİNDE YAYILIYOR"

Prof. Dr. Osman Bektaş, yeraltındaki "viskoelastik" (akışkan/esnek) yapının halen son derece aktif olduğunu belirtti. Son dönemde Malatya ve Adana’da peş peşe yaşanan depremlerin tesadüf olmadığını ifade eden Bektaş, sistemin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve stres transferinin sürekli yer değiştirdiğini kaydetti.

Deneyimli jeolog, bölgedeki sismik faaliyetlerin geleceğini şu sözlerle özetledi:

"Yüzeydeki yıkım saniyeler sürdü ama sismik enerji yerin derinliklerindeki akışkan ortamda yayılmaya devam ediyor. Bu derin süreç, önümüzdeki en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik hareketlerin ana düzenleyicisi, yani 'orkestra şefi' olacak."

"YERALTI CANLI BİR ORGANİZMA GİBİ DAVRANIYOR"

Deprem mekanizmasını çarpıcı bir benzetmeyle açıklayan Prof. Dr. Bektaş, yeraltındaki derin yapının çevre fayların stres dengesini her gün yeniden kurduğunu ifade etti. Yeraltının adeta canlı bir organizma gibi davrandığını belirten ünlü profesör, derindeki bu mekanizmanın bölge için tam anlamıyla bir "deprem düzenleyici" görevi gördüğünün altını çizdi.

MALATYA VE ADANA HAVZALARI İÇİN KRİTİK UYARI

Sürecin uydulardan alınan GPS ve InSAR verileri (radar görüntüsüyle yeryüzü hareketleri takibi) üzerinden anlık olarak izlendiğini belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle Malatya ve Adana havzalarının zaman içerisinde tetiklenmeye devam edebileceğini vurguladı.

Hükümete, yerel yönetimlere ve afet yönetimi uzmanlarına seslenen Bektaş, hayati bir çağrıda bulundu:

“Bölgedeki deprem riski sadece yüzeyde görülen kırılmalarla sınırlı kalmamalı. Afet yönetimi ve risk planlamaları yeraltındaki bu dinamik sürece göre acilen yeniden güncellenmeli.”

Malatya ve Adana'da yaşayan vatandaşların ve yetkililerin, yeraltındaki bu "10 yıllık" dinamik süreci göz önünde bulundurarak yapı stoklarını ve acil durum planlarını diri tutması gerekiyor.