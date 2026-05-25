Malatya’da Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), kentin farklı noktalarında ihtiyaç sahibi 1000 aileye çocukların bayramlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan MAGİNDER Başkan Yardımcısı Belkıs Şavata Gücük, çocukların bayram sevincine ortak olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Gücük,

“Bugün burada çocuklara bayramlık kıyafet hediye ediyoruz ama bu bizim mutluluğumuz değil. Bizim mutluluğumuz onların yüzlerindeki gülümseme. Ayrıca birlik, beraberlik duygusu, dayanışma duygusu. MAGİNDER olarak yola çıktığımız ilk günden beri Malatya’mız için elimizden gelen şeyi yapmaya çalışıyoruz”

ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN KALPLERDE BİR UMUT OLUŞTURMAK

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirten Gücük, vatandaşların taleplerini dinleyerek hareket ettiklerini söyledi. Bayram kapsamında hazırlanan destek çalışmasıyla 1000 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırıldığını kaydeden Gücük,

"Bu bayram için çocuklarımıza güzel bayramlık kıyafetler hazırladık. 1000 çocuğumuza bayramlık kıyafet dağıtıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Önemli olan insanların kalbinde bir umut oluşturmak"

dedi.

Hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunan Gücük, Malatya’nın deprem sonrası dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gücük,

“Sadece MAGİNDER’in değil, diğer STK’larımızın, iş insanlarımızın ve hayırseverlerimizin de bu farkındalıkta olması en büyük arzumuz. Hayırsever iş insanlarımızın elini taşın altına sokması gerekiyor. Malatya’mız çok büyük acılar atlattı”

diye konuştu.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ DAYANIŞMA VE BİRLİK BERABERLİKTİR”

Deprem sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Gücük, MAGİNDER’in birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. Gücük,

“Derneğimiz adına birçok insanın acılarını paylaşmak için yardımlarda bulunduk. Bunun en güzel örneklerinden biri de başkanımız Salih Karademir’in Malatya’ya kazandırdığı taziye evi oldu. Bizim en büyük motivasyonumuz dayanışma ve birlik beraberliktir”

ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda destek veren hayırseverlere teşekkür eden Belkıs Şavata Gücük,

“İnşallah bugün yaptığımız bu çalışma ve benzeri projeler başka kurumlara da örnek olur. Başta başkanımız Salih Karademir olmak üzere emeği geçen tüm hayırsever üyelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin bayramı kutlu olsun”

açıklamasında bulundu.