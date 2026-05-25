Alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları, işletme çalışmaları ve müteahhit ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında yapılacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 15:00 – 18:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Aslanbey, B. Mustafa Paşa ve Şıkşık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde ayrıca 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Yıldıztepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Güzelköy, Reşadiye ve Kurucaova mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Kurşunlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ