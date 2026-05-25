Malatya genelinde sağlık sorunlarına hızlı çözüm bulmak ve ilaç tedarikini kesintisiz sağlamak isteyen vatandaşlar için 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü nöbet tutacak eczanelerin listesi açıklandı. Deprem sonrası kurulan konteyner çarşılar dahil olmak üzere Yeşilyurt, Battalgazi ve çevre mahallelerde bu gece sabaha kadar açık olacak eczanelerin adres ve güncel iletişim bilgileri belli oldu. İşte aradığınız bölgeye en yakın Malatya nöbetçi eczane listesi...
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (25 MAYIS 2026)
- BARIŞ ECZANESİ
- Adres: Küçük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Evi Yanı, Sivas Cad. Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42
- Telefon: 0532 615 79 97 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- GÖZDE ECZANESİ
- Adres: Başharık Mah. Gonca Sok. No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM Yanı, Engelliler Parkı Karşısı)
- Telefon: 0422 502 11 99 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- BÜYÜKŞEHİR ECZANESİ
- Adres: Valikonağı Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş Karşısı
- Telefon: 0501 325 06 65 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- MALATYA ECZANESİ
- Adres: Emeksiz Cad. No:90 (Kök Mobilya Karşısı)
- Telefon: 0422 321 10 64 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- MERT ECZANESİ
- Adres: Atatürk Mah. Vatan Cad. No:22/A Yeşilyurt (Yeşiltepe)
- Telefon: 0534 244 83 09 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- TOPSÖĞÜT ECZANESİ
- Adres: Topsöğüt Mah. Malatya Cad. DSİ 92. Bölge Müd. Yolu Üzeri No:1/1
- Telefon: 0422 399 24 24 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- GÜRSOY PARK ECZANESİ
- Adres: İnönü Mah. Çevre Sok. No: Z-6 (Malatya Park AVM Meydanı)
- Telefon: 0530 164 02 56 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
- ÇİLESİZ ECZANESİ
- Adres: Çilesiz Mah. Elibol Sok. Yeşilyurt Çilesiz Semt Pazarı Altı No: 5/C
- Telefon: 0422 371 00 10 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANELER
- AKSU ECZANESİ
- Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı)
- Telefon: 0506 443 34 44 (Aratmak için numaraya tıklayın)
- Durum: 24 Saat Açık
Nöbetçi eczane sistemindeki anlık değişikliklerden veya olası güncellemelerden kaynaklanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için gitmek istediğiniz eczanenin listedeki iletişim numaralarından kolayca iletişime geçip haberdar olabilirsiniz.