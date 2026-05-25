Türk futbolunun köklü kulüplerinden Yeni Malatyaspor, hem ekonomik hem de sportif anlamda tarihinin en zorlu günlerini geçirmeye devam ediyor. Son olarak Nesine 3. Lig’e kadar gerileyen sarı-siyahlı kulüpte dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda hareketli anlar yaşandı. Kongrede başkanlık koltuğuna Abdullah Aksoğan seçilirken, yeni yönetimin göreve gelmesinin hemen ardından teknik ekip ve idari kadrodan peş peşe istifa haberleri geldi. Kulübün önünü açmak istediklerini belirten Teknik Direktör Cemil Tonguç ile Sportif Direktör Sinan Alkış, görevlerini bıraktıklarını resmen açıkladı.

CEMİL TONGUÇ "YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK ETİK BİR GÖREVDİR"

Görev süresi boyunca Malatya futbolunun içinde bulunduğu zor şartlara kayıtsız kalamadığını belirten Teknik Direktör Cemil Tonguç, ayrılık kararının tamamen kulübün menfaatleri doğrultusunda alındığını vurguladı. Genç futbolcularla zorlu bir süreç yönettiklerini ifade eden Tonguç, şu açıklamayı yaptı:

"Malatya’nın çocuklarının her türlü şartta başarılı olacaklarının kıvılcımlarını yaktık. Ancak yeni oluşan yönetimin kendi çalışma planlarını ve kadrosunu daha sağlıklı oluşturabilmesi adına, futbolun etik değerleri gereğince görevimden ayrılıyorum. Bu süreçte yanımızda olan tüm futbolcularıma ve kulüp personeline teşekkür ederim."

SİNAN ALKIŞ "BU KARAR BİR KIRGINLIK DEĞİL, SAYGI GÖSTERGESİDİR"

Kulübün sportif direktörlük görevini yürüten Sinan Alkış da yeni yönetimin önünü açmak amacıyla affını talep ettiğini duyurdu. Yeni Malatyaspor’un yeniden hak ettiği yerlere geleceğine inancının tam olduğunu belirten Alkış, vedasında şu ifadeleri kullandı:

"Görev sürem boyunca tek düşüncem Yeni Malatyaspor’un menfaatleri ve yeniden ayağa kalkması oldu. Almış olduğum bu ayrılık kararı kesinlikle bir kırgınlıktan değil, yeni yönetime ve kulübümüze duyduğum saygının bir göstergesidir. Abdullah Aksoğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dilerim."

YENİ MALATYASPOR’UN BORCU NE KADAR? SARI-SİYAHLILARI NE BEKLİYOR?

Büyük deprem felaketinin ardından hem şehir hem de kulüp bazında ağır yaralar alan Yeni Malatyaspor, 1 milyar TL’yi aşan devasa borç yüküyle mücadele ediyor. FIFA’daki dosyalar, süregelen transfer yasağı ve ödenemeyen oyuncu alacakları nedeniyle sürekli puan silme cezaları alan sarı-siyahlı ekipte gözler şimdi yeni başkan Abdullah Aksoğan ve yönetim kuruluna çevrildi. Camia, peş peşe gelen bu istifaların ardından yeni yönetimin teknik direktörlük koltuğuna kimi getireceğini ve kriz masasını nasıl şekillendireceğini merakla bekliyor.