Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı birleşiminden alınan karar doğrultusunda Battalgazi İlçesi Şişman Mahallesi’ne Güneş Enerji santrali kurulması kararlaştırıldı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifiyle meclis gündemine taşınan ve komisyondan geçen rapora göre, dev yatırım Battalgazi ilçesine bağlı Şişman Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Bölgedeki 109 ada, 1 numaralı parsel üzerinde kurulacak olan tesis, Malatya'nın temiz enerji üretimine çok ciddi bir katkı sunacak.

30 BİN METREKARENİN ÜZERİNDE ALAN TAHSİS EDİLDİ

Kurum görüşleri ve Nazım İmar Planı dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği detayları netleşti. Kabul edilen karara göre:

Toplam Alan: 30.575,75 metrekarelik devasa bir parsel alanı tamamen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (GES)" alanı olarak planlandı. Tesis, 2.5 Megavat (Mw) gücünde üretim kapasitesine sahip olacak.

Parselin kuzeyine 10 metrelik yeni bir imar yolu planlanırken, yapılaşma koşulları ise Emsal: 0.20 ve Yençok (Yükseklik): 6.50 metre olarak belirlendi. Ayrıca tesiste 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesi uygulanacak.

Daha önce Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.04.2026 tarihli oturumunda onaylanan plan değişikliği, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonu tarafından da detaylıca incelendi. İlçe belediyesinden gelen kararı aynen uygun bulan meclis komisyonunun raporu, mayıs ayı ikinci birleşiminde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek resmileşti.