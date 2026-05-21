Malatya'da deprem izlerinin silinmesi ve güvenli konut arzının artırılması amacıyla yürütülen projelerde önemli bir eşik daha aşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Battalgazi Çamurlu Mahallesi'nde hayata geçirilen dev konut projesinde inşa ve anahtar teslim süreçleri başarıyla tamamlandı. Hem sosyal konut hem de afet konutları kapsamında bölgenin çehresini değiştiren modern yerleşkede yaşam başladı.

Çamurlu Toki̇’de Yaşam Başladı! İşte Son Durum (4) Malatyahaber

ETAPLAR HALİNDE GÜVENLİ İNŞAAT

Çamurlu Mahallesi'nin sağlam zemin yapısı dikkate alınarak planlanan yatırımlar, etaplar halinde yükseldi. Bölge genelinde 681 konutluk büyük etapların yanı sıra, kamuoyunda 285 konutluk Akoğuz blokları olarak bilinen farklı yerleşim kısımları da koordineli bir şekilde tamamlandı. Toplamda bin 740 adede yaklaşan konut stoğu; çevre düzenlemeleri, çocuk oyun parkları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve otopark alanlarıyla yaşam merkezi haline getirildi.

Çamurlu Toki̇’de Yaşam Başladı! İşte Son Durum (5) Malatyahaber

Malatya’nın milyarlık yatırımında kapılar ne zaman açılacak? Dev avm ve otel için geri sayım!
Malatya’nın milyarlık yatırımında kapılar ne zaman açılacak? Dev avm ve otel için geri sayım!
İçeriği Görüntüle

DEPREM KARŞI DAYANIKLI

Depreme karşı yüksek dayanıklılığa sahip tünel kalıp sistemiyle inşa edilen Çamurlu TOKİ konutları, Malatya'daki kentsel dönüşüm ve güvenli yapılaşma hamlesinin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Çamurlu Toki̇’de Yaşam Başladı! İşte Son Durum (2) Malatyahaber

Muhabir: BESİME GÜNER