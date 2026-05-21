Taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Dini Yüksek İhtisas, Dini İhtisas, Eğitim Merkezleri, Kur’an Eğitim Merkezleri ile Kur’an kursları ve bu kurslara bağlı yurt ve pansiyonlarda görevlendirilmek üzere bin 128 sözleşmeli (4/B) personel alımı yapacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı KPSS B grubu puan sırasının esas alınacağını söyledi.

Özellikle Malatya gibi taşra teşkilatı yapısı güçlü olan illerdeki ön lisans ve lise mezunu genç istihdamı için bu ilan büyük bir kapı aralıyor. Kontenjanın üç katı adayın çağrılacağı sözlü sınava katılabilmek için adayların taşımaları gereken genel ve özel şartlar ise netleşti.

KONTENJAN DAĞILIMI VE KADROLAR

Diyanet bünyesinde toplam bin 128 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadın ve erkek adaylar için belirlenen unvan bazlı dağılımlar şu şekildedir:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız - Ön Lisans / KPSSP93): Toplam 338 kontenjan (146 kadın, 192 erkek).

Destek Personeli (Aşçı - Ön Lisans / KPSSP93): Toplam 216 kontenjan (107 kadın, 109 erkek).

Destek Personeli (Temizlik - Ön Lisans / KPSSP93): Toplam 274 kontenjan (150 kadın, 124 erkek).

Destek Personeli (Temizlik - Ortaöğretim / KPSSP94): Toplam 300 kontenjan (180 kadın, 120 erkek).

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların ilan edilen unvanlardan yalnızca birine başvurma hakkı bulunmaktadır.

GENEL KRİTERLER

657 sayılı Kanun'un 48/A maddesindeki şartları taşımak.

2024 KPSS'den ön lisans (P93) ve lise (P94) düzeyinde en az 50 puan almış olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve sözleşmeli çalışırken ayrılanlar için 1 yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak.

ÖZEL KRİTERLER

Güvenlik Görevlisi: Ön lisans mezunu olmak, geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak ve 24 saatlik vardiyalı sistemde çalışabilmek.

Aşçı: Üniversitelerin ön lisans aşçılık bölümlerinden mezun olmak.

Temizlik Personeli: Başvurulan gruba göre lise veya ön lisans mezunu olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Tarih: 22 Mayıs 2026 – 05 Haziran 2026 (Saat 16:30'a kadar)

Kanal: Başvurular sadece sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden online yapılacak; şahsen veya posta yoluyla evrak alınmayacaktır.

Mezuniyet bilgileri sistemde görünmeyen ön lisans adaylarının üniversitelerine bilgi işletmesi, lise mezunlarının ise diplomalarını sisteme manuel olarak PDF formatında yüklemesi gerekmektedir. PMYO mezunlarının ise kurumla ayrıca iletişime geçmesi zorunludur.

ANKARA'DAKİ SÖZLÜ SINAV VE ATAMA

KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen kadroların 3 katı kadar aday Ankara'da yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması şarttır. Değerlendirme kriterleri:

Mesleki bilgi, beceri ve uygulama (60 puan)

İfade yeteneği, muhakeme gücü ve konuyu özetleme (10 puan)

Liyakat, özgüven, temsil kabiliyeti (10 puan)

Genel kültür ve genel yetenek (10 puan)

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan)

Sözlü puanların eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Atama aşamasında ise arşiv araştırması yapılacaktır.