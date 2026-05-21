Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, zehir tacirlerine yönelik son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı. Geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeyi hedefleyen sokak satıcılarına geçit vermeyen emniyet güçleri, batı illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde nakliyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Malatya Valisi Seddar Yavuz ise zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen tarihi operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü son yılların en büyük operasyonunu duyurdu. Geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeyi hedefleyen sokak satıcılarına geçit verilmeyeceğini vurgulayan Vali Yavuz, batı illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde nakliyatı yapılacağı istihbaratı üzerine ekiplerin titizlikle harekete geçtiğini belirtti.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ: KAÇAMADILAR!

Vali Seddar Yavuz'un paylaştığı bilgilere göre; aylar süren fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, şüpheliler ablukaya aldı. Düzenlenen nefes kesen operasyonda, zehir tacirlerinin tüm planları altüst edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen miktar ise adeta dudak uçuklattı.

MALATYA TARİHİNDE BİR İLK: TAM 166 BİN 376 ADET!

Vali Yavuz, operasyonun bilançosunu açıklarken yakalanan miktarın tarihi önemine dikkat çekti. Yapılan detaylı aramalarda tam 166 bin 376 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyonun ardından harekete geçen emniyet güçleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandığı öğrenildi.