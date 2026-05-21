Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan G. yönetimindeki 02 D 0074 plakalı yolcu minibüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün kayarak yoldan çıktığı ve şarampole devrildiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.