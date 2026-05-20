Çöşnük Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’ndeki binanın etrafı şeritlerle kapatıldı. İşte bölgedeki sıcak gelişmeler ve tahliyenin perde arkası. Malatya, sabah saat 09.00’da meydana gelen depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından kent genelinde saha taramaları başlarken, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nden endişe verici haberler geldi.

Edinilen bilgilere göre, Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir apartman, sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından acil tahliye listesine alındı. Olay yerine intikal eden ekipler, binanın çevresine güvenlik amacıyla kırmızı şerit çekerek apartmanı boşaltmaya başladı.

TARTIŞMALI BİNA DEPREM SONRASI RİSK YARATTI

Bölge halkından alınan bilgilere göre, tahliye edilen apartman daha önce de mahallede tartışma konusuydu. 6 Şubat depremlerinde ilk olarak "ağır hasarlı" raporu verilen binanın, daha sonra yapılan itirazlar neticesinde "orta hasarlı" statüsüne çevrildiği öğrenildi.

Bugün saat 09.00'da yaşanan sarsıntı, halihazırda hasarlı olan yapıda yeni bir risk oluşturunca ekipler düğmeye bastı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmiyor.