Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, il genelinde korku ve paniğe neden olurken, Doğanşehir ilçesinde yaşanan bir olay faciayı saniyelerle önledi.

Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi’nde yaşayan Ayfer Ayaz, deprem sırasında mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyledi. Deprem anında 14 yaşındaki kızının odada uyuduğunu belirten Ayaz, saniyeler içerisinde kızını dışarı çıkardığını ifade etti.

Ayaz,

"Mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. 14 yaşındaki kızım yatıyordu burada. Deprem olunca hemen kızımı yatağından kaldırıp dışarı çıkardım. Kızımı 5 saniye ile yıkılan duvar enkazından kurtardım. Yoksa kızım yıkıntılar altında kalacaktı"

dedi.

Deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten anne Ayaz, kızının uzun süre ağladığını ifade ederek,

“Çok büyük panikledik ve dışarı kaçtık. Kızım baya bir korkup ağladı. Onu teselli edip yaşlımız var, onunla da ilgilenmeye çalıştım”

diye konuştu.

Evlerinde ciddi hasar oluştuğunu kaydeden Ayaz,

“Çok kötü durumdayız. Evimiz göz önünde. Evimiz kullanılacak halde değil. Mağdur durumdayız. Destek bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.