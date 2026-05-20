Malatya bugün güne büyük bir korkuyla uyandı. Sabah saat 09.00’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde çok şiddetli hissedildi ve vatandaşlar arasında büyük bir paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremde, gözler şehrin kalbi sayılan ve inşaatı yeni tamamlanan çarşı merkezine çevrildi.

Esnafın yeni yeni yerleşmeye başladığı Malatya Çarşı Merkezi, bu şiddetli sarsıntıyla birlikte adeta ilk büyük sınavını verdi. Peki, yeni binalarda hasar var mı? Çarşı esnafı ne durumda? İşte detaylar...

YENİ ÇARŞI DEPREM SINAVINDAN TAM NOT ALDI!

Depremin hemen ardından sahaya inen Busabah Medya ekipleri, yeni yapılan çarşı merkezinde anlık durum analizi yaptı.

Esnafın ve vatandaşların endişeli bekleyişi sürerken, çarşı merkezindeki yeni yapıların sarsıntıya karşı gösterdiği direnç yüreklere su serpti.

Yapılan ilk saha taramalarında, yeni inşa edilen binalarda herhangi bir yıkım veya ağır hasar tespit edilmedi.

Esnafın iş yerlerine dönmeye başladığı bu kritik günlerde yaşanan sarsıntı, çarşı merkezinin depreme dayanıklı mimarisini de gözler önüne sermiş oldu.

CAN KAYBI YOK, ENDİŞE HAKİM

Merkez üssü Malatya olan 5.6'lık deprem, asrın felaketini yaşayan kentte eski günleri hatırlatarak büyük bir psikolojik korku yarattı.

Sokaklara dökülen vatandaşların bekleyişi sürerken, yetkililer saha tarama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Çarşı esnafı ise yeni binaların sağlamlığından memnun olduklarını dile getirirken, sarsıntının şiddeti nedeniyle hala tedirgin olduklarını ifade ettiler.

Busabah Medya, çarşı merkezindeki gelişmeleri ve esnafın sesini yerinden aktarmaya devam edecek.