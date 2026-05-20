Malatya haberleri arasında son günlerde en çok dikkat çeken konulardan biri olan vahşi yaşam hareketliliği, Darende ilçesinde yeniden kendini gösterdi. İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi’nde bir kurdun mahalle sınırlarına kadar inmesi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Son dönemde Darende ve çevresindeki kırsal mahallelerde kurt popülasyonunun ciddi şekilde arttığı belirtilirken, yaşanan son olay bölgedeki tedirginliği bir kat daha artırdı.

KAYISI BAHÇELERİNE DOĞRU İLERLEDİ

Ayvalı Mahallesi girişinde kaydedilen görüntülerde; yol kenarında bir süre hareketsiz şekilde bekleyen kurdun, kendisini görüntüleyen vatandaşı fark ettiği anlar yer aldı. Kısa bir süre dönüp kameraya bakan yaban hayvanı, daha sonra bölgenin en önemli geçim kaynağı olan kayısı bahçelerinin içine doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

VATANDAŞLARA "GECE SAATLERİ" UYARISI

Benzer görüntülerin son aylarda ilçenin farklı noktalarında da sıklıkla yaşanması üzerine yetkililer ve mahalle muhtarlıkları vatandaşları uyardı. Özellikle hava karardıktan sonra ve sabahın erken saatlerinde kırsal alanlarda tek başına yürünmemesi, hayvancılıkla uğraşanların ise önlemlerini artırması gerektiği ifade ediliyor. Bölgedeki yaban hayatı hareketliliğinin iklim şartları ve yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim yerlerine kaydığı tahmin ediliyor.