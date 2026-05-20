Havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için yaz tatili planları şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşırken, "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatiline kaç gün kaldı?" sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi takvimiyle netlik kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geri sayım devam ederken, tatil öncesi kritik ortak sınav tarihleri de belli oldu.

MEB TAKVİMİ 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih şu şekildedir:

Okulların Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

Karne Dağıtımı: 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrenciler karnelerini alarak resmi olarak yaz tatiline girecek.

Yaz Tatiline Kaç Gün Kaldı? 20 Mayıs itibarıyla okulların kapanmasına ve yaz tatiline tam 37 gün kaldı.

MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

Yaz tatili öncesinde öğrencilerin odaklandığı bir diğer önemli konu ise 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları. MEB'in belirlediği takvime göre merkezi ortak sınav tarihleri şu günlerde gerçekleştirilecek:

7. Sınıf – Matematik Sınavı: 2 Haziran 2026

9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı: 3 Haziran 2026

Öğrenciler bu kritik sınavların ardından eğitim yılının son haftalarında karne heyecanına odaklanacak. 26 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili, yeni eğitim döneminin başlayacağı Eylül ayına kadar devam edecek.