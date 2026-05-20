Peki, günlerdir magazin kulislerinde konuşulan bu büyük aşkın perde arkasında ne var ve ünlü oyuncu sevgilisi için hangi unutulmaz sözleri sarf etti; işte konuya dair tüm merak edilenler.

Televizyon ekranlarının başarılı ve güler yüzlü oyuncusu Ceyda Düvenci, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Sevgilisi Güçlü Mete ile örnek bir beraberlik sürdüren ünlü isim, Mete'nin yeni yaşını kutlamak için sosyal medya hesabından oldukça uzun ve samimi bir yazı kaleme aldı. Aşk dolu fotoğrafların eşlik ettiği bu özel gönderi, anında sosyal medyanın en çok etkileşim alan magazin haberleri listesine zirveden giriş yaptı. Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete arama hacimleri hızla yükselirken, oyuncunun içten itirafları ve aşkını ifade ediş biçimi herkesin dikkatini çekti. İkilinin mutluluk pozları, hem meslektaşlarından hem de sevenlerinden tam not aldı.

CEYDA DÜVENCİ'NİN SEVGİLİSİ GÜÇLÜ METE KİMDİR VE MESAJDA NELER YAZIYOR?

Gözde çiftin doludizgin devam eden ilişkisi, Ceyda Düvenci'nin romantik satırlarıyla bir kez daha tescillendi. Güçlü Mete'nin doğum günü için özel bir hazırlık yapan Düvenci, içinden gelenleri filtresiz bir şekilde sevenlerine aktardı. Sevdiği adama olan derin bağını gizlemeyen oyuncu, mesajında oldukça büyüleyici ve etkileyici ifadeler kullandı. Sevgilisiyle geçirdiği her anın kıymetini bilen Düvenci, duygularını şu sözlerle kelimelere döktü: "Seninle susmayı, sohbet etmeyi, dağınık kıvırcık saçlarını, gözlerinin içine bakıp 'Seni seviyorum' diye uyuyup koynunda uyanmayı seviyorum." Bu sözler, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan alıntıları arasına girdi. Düvenci ayrıca, Mete'nin hayatın zorlukları karşısında her zaman "Ben buradayım" diyerek kendisine destek olan o güvenilir duruşunu da çok sevdiğini vurguladı.

45 YAŞINDAN SONRA GELEN MUCİZE NE DEMEK?

Ünlü oyuncunun kaleme aldığı doğum günü mesajının en dikkat çekici kısmı ise şüphesiz bu aşkı tanımlama şekli oldu. Ceyda Düvenci, hayatının bu döneminde karşısına çıkan Güçlü Mete'yi ve yaşadıkları ilişkiyi "45 yaşından sonraki mucize" olarak adlandırdı. Bu içten itiraf, aşka inancını tazelemek isteyen birçok takipçisi için de ilham kaynağı oldu. Kelimelerin yetersiz kaldığını belirten başarılı oyuncu, "Beni bıraksan sevgilim, sabaha kadar yazarım bu mucizenin güzelliklerini" diyerek kalbindeki aşkın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisine bu güzel duyguları yaşattığı için sevgilisine teşekkür eden Düvenci, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya üzerinde bir kadına bunları yaşattığın için, sen olduğun için iyi ki doğdun."

CEYDA DÜVENCİ VE GÜÇLÜ METE KAÇ YILDIR BİRLİKTE?

Birlikte üçüncü doğum günlerini kutlamanın sevincini yaşayan çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyor. Ceyda Düvenci, sadece sevgilisine değil, onun ailesine de mesajında yer vererek aralarındaki bağın ne kadar güçlü ve köklü olduğunu gösterdi. Geleceğe dair güzel dileklerde bulunan ünlü oyuncu, "Kızınla, anneciğinle, benimle ve tüm dostlarınla niceleri olsun" diyerek geniş ve mutlu bir aile tablosu çizdi. Magazin dünyasında parmakla gösterilen bu ikili, birbirlerine duydukları saygı ve sevgiyle uzun süre daha adlarından söz ettirecek gibi duruyor.