Ekranların tanınan simalarından Bergüzar Korel, sağlıklı yaşam ve spor rutiniyle ulaştığı fiziksel değişimi takipçilerine aktardı. Düzenli beslenme ve kararlı antrenman disiplini sayesinde belirgin bir forma kavuşan ünlü isim, spor salonunda kaydettiği iki farklı videoyu kamuoyuyla paylaştı. Sekiz aylık süre zarfında hem kondisyonunu hem de kaldırdığı ağırlık miktarını ciddi oranda artıran Korel, geçmişte yaşadığı zorlukları ve bugünkü başarı grafiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

GEÇMİŞTEKİ ZORLUKLARI VE YAŞADIĞI SÜRECİ BÖYLE ANLATTI

Başarılı oyuncu, ilk olarak geçtiğimiz yılın eylül ayına ait bir antrenman görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Bacak egzersizleri yaptığı sırada oldukça zorlandığı görülen ünlü isim, o dönemlerde düşük ağırlıklarla bile çalışırken büyük güçlük çektiğini belirtti. Korel, o anlara dair yaptığı açıklamada, "Seti tamamlayamıyordum, ağlıyordum derken yalan değildi" ifadesini kullanarak yaşadığı duygusal ve fiziksel zorluğu açık yüreklilikle dile getirdi. Geçmişteki bu zor anların ardından güncel performansını sergileyen Korel, ulaştığı seviyeyle dikkat çekti.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN ARDINDAN GELEN REKOR SEVİYE

Geçmiş görüntüsünün hemen ardından güncel antrenman videosuna yer veren ünlü sanatçı, bu kez ağırlık miktarını neredeyse dört katına çıkararak güçlü bir performans sergiledi. Yaşadığı tüm bu dönüşümün arkasındaki motivasyonu ve kararlılığı aktaran ünlü oyuncu, antrenör desteğinin ve doğru beslenmenin önemini vurguladı. Herkes için ilham kaynağı olabilecek bu sürecin detaylarını paylaşan Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullanarak kararlılık mesajı verdi:

"Bu videoları paylaşıyorum çünkü ben ciddi sakatlıkları olan, ağrıdan korkan ve hep yarı yolda pes eden biriydim. Ona rağmen bebek adımlarıyla, yavaş yavaş 8 ayda bu noktaya geldim. İyi hoca, disiplin ve dikkatli beslenmeyle nelerin mümkün olduğunu göstermek istedim."