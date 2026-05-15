Doğanşehir ilçesi, modern şehircilik anlayışıyla yükselen sosyal tesis projelerine bir yenisini daha ekliyor. Doğanşehir Belediyesi ile hayırsever Doğan ailesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçenin TOKİ konutları bölgesine kapsamlı bir Taziye Evi inşa edilecek.

Doğanşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza törenine; Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ünlü sanatçı Latif Doğan ve kardeşi Erdal Doğan katıldı. İlçe merkezindeki Yeni TOKİ konutları bölgesinde yer alan mezarlık yanına yapılacak olan tesis, bölge halkının en önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek.

"ANNELERİ AYŞE DOĞAN’IN ADI YAŞAYACAK"

Projenin detaylarını paylaşan ve Doğan ailesine teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yapılan bağışın ilçe için taşıdığı manevi değere vurgu yaptı.

Başkan Bayram, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrimiz ve yakın akrabamız sanatçı Latif Doğan ve kardeşi Erdal Doğan tarafından, kıymetli anneleri Ayşe Doğan adına TOKİ konutları bölgesi ilçe mezarlığı yanına yaptırılacak olan kapsamlı taziye evi için protokolü imzaladık. İlçemize değer katacak bu anlamlı bağış için Doğan ailesine teşekkür ediyoruz. Rabbim niyetlerini kabul eylesin."

BÖLGEDEKİ BÜYÜK EKSİKLİK GİDERİLİYOR

Yeni TOKİ konutlarının bulunduğu lokasyonda inşa edilecek olan merkez, sadece taziye hizmetleriyle sınırlı kalmayıp modern bir sosyal tesis standartlarında hizmet verecek. Sanatçı Latif Doğan ve ailesinin bu girişimi, ilçe halkı tarafından takdirle karşılanırken; projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.