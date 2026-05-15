Türkiye’de konut arzının röntgeni çekildi. Büyükşehirlerde yeni konutlar çevre ilçelere ve büyüme akslarına kayarken, deprem bölgesi illerinde ise "yeniden doğuş" mücadelesi rakamlara yansıdı. Bu sürecin en somut ve çarpıcı örneği ise Malatya oldu.

Büyükşehirlerde konut arzı genellikle genişleme bölgelerine yayılırken, Malatya’da durum hem merkez hem de yeniden inşa odaklı bir ivme kazandı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, yapı ruhsatı sayılarında adeta tek başına bir şehir kadar üretim hacmine ulaştı.

Yeşilyurt'ta yapı ruhsatına konu olan daire sayısı 22 bin 116 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Malatya genelindeki toplam konut arzının yüzde 52’sini oluşturuyor. Yani Malatya'da üretilen her iki konuttan biri Yeşilyurt'ta yükseliyor.

DEPREM SONRASI DÖNÜŞÜMÜN BAŞKENTİ

Türkiye'nin dev metropolleri İstanbul'da Arnavutköy, Ankara'da Sincan ve İzmir'de Menemen gibi ilçelerle büyüme akslarını oluştururken; Malatya, Yeşilyurt ve Battalgazi ekseninde kaybedilen konut stokunu yerine koymak için tarihî bir yapılaşma sürecinden geçiyor. Yeşilyurt’taki bu yüksek oran, ilçenin sadece bir yerleşim alanı değil, bölgenin en büyük şantiyesi haline geldiğini kanıtlıyor.

Yeşilyurt’taki yüzde 52’lik bu yoğunlaşma, ilçenin önümüzdeki 5-10 yıl boyunca Malatya’nın ekonomik ve sosyal merkezi olma özelliğini pekiştireceğini gösteriyor. Yeni imar alanları ve ulaşım projeleriyle Yeşilyurt, sadece Malatya’nın değil, bölgenin en dinamik konut piyasası olma yolunda ilerliyor.