Küçük yaşta yaşadığı travmatik bir olayı anlatırken stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, ekran başındaki izleyiciler de duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sanat camiasında kendine özgü tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan başarılı şarkıcı, katıldığı canlı yayında hayatının pek bilinmeyen, karanlık ve acı dolu sayfalarını araladı. Bugüne kadar genellikle sanat hayatı ve neşeli tavırlarıyla ön planda olan ünlü isim, bu kez geçmişte yaşadığı sarsıcı olaylarla gündeme geldi. Yetiştirme yurdu yıllarını anlatırken zorlandığı gözlemlenen sanatçı, çocuk bedeninin maruz kaldığı akılalmaz şiddet olayını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ailesinin parçalanmasının ardından devlet korumasına alınan küçük bir çocuğun, güvenli bir çatı olarak gördüğü kurumda yaşadığı kabus dolu anlar dinleyenlerin yüreklerini sızlattı. Olayın detayları ortaya çıktıkça gelişme sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ANNE VE BABASININ AYRILIĞI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Çocukluk dönemi, anne ve babasının boşanma kararı almasıyla tamamen farklı bir yöne evrilen şarkıcı, çareyi yetiştirme yurdunda bulmak zorunda kalan sayısız çocuktan sadece biriydi. Ancak onun hikayesi, sıradan bir barınma mücadelesinin çok ötesinde derin yaralar barındırıyor. Ebeveyn eksikliğiyle baş etmeye çalışan küçük bir çocuğun, kurum içindeki sert koşullar ve çalışanların tavırlarıyla nasıl yüzleşmek zorunda kaldığı, yapılan son televizyon yayınıyla gün yüzüne çıkmış oldu. Sokak hayatıyla tanışmadan önceki bu zorlu süreç, ünlü ismin hafızasında silinmesi imkansız izler bıraktı.

EKRAN BAŞINDAKİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞAN SÖZLER

Yurtta geçirdiği günlerin zorluğuna değinirken gözleri dolan Doğuş, yaşadığı dehşeti anlatırken stüdyoda derin bir sessizlik hakim oldu. Altına kaçırdığı gerekçesiyle bir kurum çalışanı tarafından ağır bir şiddete maruz kaldığını belirten sanatçı, o anları şu ifadelerle dile getirdi:

"O zamanlar yurtlar gerçekten çok acımasızdı, çok zor günler geçirdik. Hiç unutmam, sırf küçük bir çocukken altıma kaçırdım diye orada çalışan hademedelerden biri eline ustura alıp kolumu kesmişti. Canımın acısını ve o korkuyu tarif edemem. Yaşadığım bu dehşet olaydan sonra daha fazla dayanamadım ve zaten o yurttan kaçtım."

Aynı yayında çocukluk dramını tek bir cümleyle de özetleyen ünlü isim, söz konusu olayın kendisini sokaklara iten ana etken olduğunu belirterek, “Altıma kaçırdım diye çalışan hademe usturayla kolumu kesmişti, o korkuyla yurttan kaçtım.” sözlerini kaydetti.

SOSYAL MEDYA TEK YÜREK OLDU

Yıllarca içinde sakladığı bu acı gerçeği televizyon ekranlarında cesurca dile getiren şarkıcının açıklamaları, kısa süre içerisinde internet platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Çocuk yaşta karşılaşılan bu derece ağır bir şiddet vakası, vatandaşlarda büyük bir üzüntü yarattı. Birçok internet kullanıcısı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ünlü isme sevgi ve destek mesajları gönderdi. Hayatın en zorlu yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmak zorunda kalan sanatçının ayakta kalma mücadelesi, sevenleri tarafından büyük bir takdirle karşılandı.