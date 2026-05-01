Ekranların aranan yüzlerinden Hazal Kaya, rol aldığı projelerin yanı sıra kıyafet tercihleriyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ünlü isim, son olarak "The Devil Wears Prada 2" filminin özel gösterimi için kırmızı halıya adım attı. Gecede sergilediği farklı silüet, etkinliğin en çok değerlendirilen konularından biri haline geldi.

KIRMIZI HALIDA FARK YARATAN KOMBİN

Etkinlik alanına giriş yaptığı andan itibaren objektiflerin çevrildiği oyuncu, üzeri kahverengi detaylara sahip, V yaka bej bir üst tercih etti. Altına giydiği hacimli, gümüş rengi kabarık etek ise üst kısımdaki sade görünümle belirgin bir tezat oluşturdu. Bu iki farklı parçanın birleşimi, sıradan bir kırmızı halı şıklığının dışına çıkarak cesur bir profil ortaya koydu. Eline aldığı küçük gri çantası ve boynundaki zincir kolye detayları da bu görünümü destekledi.

MODA ÇEVRELERİNDEN OLUMLU DÖNÜŞ ALDI

Ünlü oyuncunun gala için hazırladığı bu özel konsept, magazin basınının yanı sıra kıyafet tercihlerini yakından takip eden uzmanların da incelemesine tabi tutuldu. Kullanılan parçaların birbiriyle oluşturduğu kontrast ve kıyafetin genel uyumu, moda çevrelerinin beğenisini kazandı. Uzun süredir katıldığı etkinliklerde farklı tasarımlarla izleyici karşısına çıkan başarılı isim, giyim tarzındaki bu yönelimle iddiasını bir kez daha netleştirmiş oldu.

HAZAL KAYA'NIN MODA YOLCULUĞUNDAKİ YENİ KİLOMETRE TAŞI

Bu kombin, sadece bir giysi seçimi değil, Hazal Kaya'nın son yıllarda evrilen moda anlayışının bir zirve noktasıydı. "The Devil Wears Prada 2" galasındaki duruşu, geçmişteki daha temkinli tercihlerinden tamamen kopmuş, kendi kimliğini ve stil cesaretini dünyaya haykıran bir kadının portresiydi. Eleştirmenler, bu cesur karıştırma-ve-eşleştirme (mix-and-match) yaklaşımını, onun bir stil ikonu olarak olgunlaştığının kanıtı olarak değerlendirdi.