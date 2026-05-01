Türkiye’nin 81 ilini kapsayan tüketim harcamaları araştırmasında Malatya kendine has bir tablo çizdi. Büyükşehirlerde bütçenin aslan payını kira ve konut alırken Malatya’da harcama listesinin üst sıralarında kayısı işleme tesisleri ve zirai ekipman yatırımları yer aldı.

Dünya kuru kayısı üretiminin başkenti olan kentte, halk kazancını yine "altın yumurtlayan tavuğu" olan bahçelerini korumaya ve geliştirmeye harcıyor.

Malatya’da harcamaların neden bu alana kaydığı, özellikle nisan aylarında yaşanan iklimsel değişimlerle açıklanabilir. Ayrıca ağaçları korumak, budamak, ilaçlamak, sulamak gibi birçok neden de bu harcamaların içerisinde bulunuyor.

Özetle Malatya halkı için para harcamak kayısı ile iç içe bir durum olarak anılıyor.