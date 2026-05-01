Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından ulusal basın mensuplarına yönelik düzenlenen eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Savunma alanındaki gelişmelerin kamuoyuna daha doğru ve şeffaf bir şekilde aktarılmasını hedefleyen programın son durağı Malatya oldu. Savunma muhabirleri, Türk Kara Havacılığı'nın kritik noktalarından biri olan 2’nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

SAHADAKİ FAALİYETLER YERİNDE İNCELENDİ

Milli Savunma Bakanlığı ile basın arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Savunma Teçhizatı Tanıtımı Eğitimleri”, muhabirlerin sahadaki askeri kapasiteyi ve operasyonel süreçleri daha iyi kavramasını sağlıyor. Eğitim programı kapsamında Malatya’da bir araya gelen basın mensupları, 2’nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın kapılarını aralayarak birliğin günlük rutinini ve görev konseptini yerinde gözlemledi.

HAVA ARAÇLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ANLATILDI

Ziyaret süresince uzman personel tarafından katılımcılara envanterdeki hava araçları hakkında teknik sunumlar yapıldı. Özellikle:

Genel Maksat Helikopterlerinin lojistik ve operasyonel rolleri,

Keşif uçaklarının istihbarat toplama kabiliyetleri,

Eğitim uçaklarının pilotaj eğitimindeki kritik önemi,

gibi konu başlıklarında detaylı bilgiler paylaşıldı. Muhabirler, hava araçlarının kullanım alanlarını ve teknolojik donanımlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

HEDEF: KAMUOYUNUN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ

Programın temel amacının, savunma sanayii ve askeri faaliyetler gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda kamuoyuna sunulan haberlerin kalitesini artırmak olduğu vurgulandı. MSB yetkilileri, bu tür eğitimlerin basın mensuplarının saha tecrübesine katkı sağladığını ve dezenformasyonun önüne geçilmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Söz konusu eğitimlerin, farklı birlik ve komutanlıklarda düzenlenecek yeni programlarla devam etmesi planlanıyor.