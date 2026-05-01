Malatya'da geçtiğimiz dönemlerde tarımsal üretimi olumsuz etkileyen zirai don olaylarının ardından, çiftçilerin yaralarını saracak müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan yeni destekleme paketiyle, Malatya gibi don riskinden etkilenen bölgelerdeki üreticilere nefes aldırılması hedefleniyor.



Açıklanan ödeme planında, özellikle don felaketiyle mücadele eden çiftçileri yakından ilgilendiren Zirai Don Desteği kapsamında toplam 93 milyon 200 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. Bu kalemin yanı sıra, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla Küçükbaş Hayvancılık Desteği için de 1 milyar 208 milyon 231 bin TL tutarında dev bir bütçe ayrıldı.



Bakanlık tarafından hesaplara aktarılmaya başlanan toplam destek tutarı 1 milyar 352 milyon 625 bin TL olarak açıklandı. Pakette yer alan diğer önemli başlıklar ise 30 milyon 735 bin TL ile Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği ve 20 milyon 459 bin TL ile Hayvan Gen Kaynakları Desteği oldu.



Malatyalı üreticiler, TCKN ve VKN son hanelerine göre ödemelerini alabilecekler. TCKN son hanesi 0, VKN son hanesi ise 0, 1, 3, 5, 7, 9 olan üreticilerin Küçükbaş Hayvancılık Desteği ve diğer tüm kalemlerdeki ödemeleri 30 Nisan 2026 saat 18.00’den itibaren hesaplarına aktarılmaya başlandı.