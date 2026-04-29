Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, aynı dönemde toplam 600 bin 430 ton tekstil ürünü dış pazarlara gönderildi. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta sınırlı bir gerileme yaşandı. Değer bazında yüzde 8, miktar bazında ise yüzde 10 düşüş kaydedildi.

KUMAŞ İHRACATI ZİRVEDE YER ALDI

Ürün grupları incelendiğinde sektörün lokomotifi yine kumaş oldu. Kumaş ihracatı 1 milyar 376 milyon 515 bin dolarla toplam gelirin en büyük payını oluşturdu.

İplik ihracatı 570 milyon 371 bin dolar, elyaf ihracatı ise 288 milyon 561 bin dolar olarak gerçekleşti.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE TEKSTİLİNİN ANA PAZARI

Türkiye’nin tekstil ihracatında en büyük pazar konumunu Avrupa Birliği (AB) korudu. AB ülkelerine yapılan ihracat 872 milyon 880 bin dolar seviyesine ulaşarak toplam satışların yüzde 39’unu oluşturdu.

AB’yi 343 milyon 517 bin dolarla Afrika ülkeleri takip ederken, Amerika kıtasına yapılan ihracatta ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu bölgeye yapılan satışlar yüzde 17,2 yükselerek 187 milyon 861 bin dolara ulaştı.

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Ülke bazlı sıralamada Avrupa ülkeleri ilk üç sırayı paylaştı:

İtalya: 187 milyon 8 bin dolar

İngiltere: 144 milyon 133 bin dolar

İspanya: 143 milyon 390 bin dolar

Bu ülkeler, Türkiye tekstil sektörünün en güçlü ticaret ortakları arasında yer aldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İHRACATTA LİDER

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 447 milyon 858 bin dolarlık ihracat performansıyla sektörün en güçlü üretim ve dış satım merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.