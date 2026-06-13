Altın piyasasındaki son düşüş trendini değerlendiren kuyumcu Mesut Gülçek, fiyatların yönünü tamamen küresel gelişmelere ve savaş ortamına bağladı.

BUSABAH TV mikrofonlarına konuşan ve yüksek fiyattan alım yapanların süreçten etkilendiğini belirten Gülçek, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin beklemediği bir fiyat oluştu. Kaç aydır da bu savaş devam ettiğinden dolayı düşüşler devam ediyor. Tabii yüksek fiyatlardan alanlar, daha yüksek fiyatları bekleyenler alım yaptı. Oradan da hep zarar ettiler tabii. Şu anda da hâlâ düşüş devam ediyor. Eğer savaş böyle devam ederse düşüş de devam edecektir. Eski fiyatlara göre gramda 1 bin lira, 1 bin 500 lira gibi bir düşüş olmuş. Çeyrek olur, gram altın olur, bilezik olur. Kimin ne borcu varsa onu alabilir yani." Otomotiv devinden stratejik karar! Türkiye'den çekiliyor İçeriği Görüntüle

Malatya'daki düğün sezonunun ve yerel ekonominin kayısı hasadına endeksli olduğunu hatırlatan Gülçek,

"Düğün sezonu açıldı. Bizim Malatya'mızın sezonu daha çok kayısı hasadından sonra başlıyor. Tabii insanların kendilerinde işte nakit parası dönüyor. Bu sene de kayısı güzel. İnşallah herkesi beklenti. Güzel bir hasat olur, güzel bir fiyatlanma olur"

diyerek umutlu olduklarını dile getirdi.

"FİYATLARIN 5 BİN 800’E GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ, SONRASI 8 BİN LİRA!"

Kuyumcu Ekrem Ceyhan ise fiyatlarda biraz daha geri çekilme yaşanabileceğini öngörerek yatırımcılara TL'de bekleme tavsiyesinde bulundu. Altının uzun vadedeki gücüne vurgu yapan Ceyhan, BUSABAH TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Altın fiyatları şu anda düşüşte. Daha fazla düşüş bekliyoruz. 5 bin 800'lere kadar gerilemesini bekliyoruz. Yatırımcının birazcık daha TL'de beklemesini öneriyoruz. Beklemede kalsınlar. Bu düşüşten sonra geri tekrar 8'lere çıkmasını bekliyoruz. Çünkü altın gördüğü rakamı hiçbir zaman unutmaz. 8'leri de gördüğü için tekrar 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde toparlayacağını düşünüyoruz. Şu an alışı bu fiyatlarda hemen bağlamak isteyenler var. Yazın ortalarında düğünü olanlar da bilezik özellikle satışlarımız var. 24 ayarı tavsiye ediyoruz. Onda makas birazcık daha az olduğu için, işlenmemiş altın, 24 ayarı yatırımcılara daha çok fazla tavsiye ediyoruz."

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Piyasadaki dalgalı seyre rağmen altının her dönem enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu söyleyen bir diğer sektör temsilcisi ise Malatya özelindeki hareketliliğin nedenini deprem konutlarına bağladı:

"Aslında şu anda tam bir alma zamanı ama işte insanlarda para mı yok, ya da güvensizlik mi var, bilmiyoruz. Ondan dolayı biraz sıkıntılı yani. Ama bizim tahminimiz şöyle Eylül, Ekim'den sonra yeniden altın gördüğü fiyatları görür. Yatırımcılara şöyle bir tavsiyemiz olabilir; altın her zaman kazandırır, altın her zaman enflasyonun önünde seyreder. Uzun vadede hani kazanmak istiyorlarsa altından vazgeçmesinler."

YIL SONU TAHMİNİ 8 - 8.5 BANDI: "İMKAN VARSA BURALARDAN ALINMALI"

Son dönemde ons altındaki düşüşün iç piyasaya yansımalarını aktaran kuyumcu Enes Taş, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarının ve küresel manipülasyonların piyasayı hareketlendirdiğini belirtti.

Taş, alım gücünün düşmesiyle düğün takılarında miktar azalsa da bu dönemlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:

"Altın son dönemde 6 bin 240'lara kadar, hatta 6 bin 100'lere kadar geldi. Bu ons'un düşmesiyle alakalı olarak son dönemde jeopolitik durumlar, savaş durumları, Amerika'nın faiz politikaları tabii etkili. Genel görüş 6 bin'lere kadar yani fiyat olarak, gram bazında 6 bin'lere kadar inmesini bekliyoruz. 6 bin'den sonra tekrar geri yavaş yavaş yukarı doğru meyletmesini bekliyoruz ama asıl Eylül'den itibaren çok fazla bir yükseliş bekleniyor. Çünkü Fed'in faizini oradan itibaren düşüreceği tahmin ediliyor. Şu an tam aslında alma zamanları. Yani imkan varsa, alabiliyorsak buralardan almamız lazım. Çünkü yıl sonu tahminleri yine 8-8.5 bandına doğru gram bazında tahmin ediliyor. Düğün sezonuna daha yeni girdik sayılır aslında ama önceki sezonlara göre biraz daha yavaş işin aslını söylemek gerekirse. Çünkü fiyatlar çok yüksek, insanların alım gücü düşük. Gram olarak yani insanlar eskiden 100 gram takıyorken, 150 gram takabiliyorken bugün 50'lere kadar düştüler."