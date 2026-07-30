Isparta'nın Eğirdir ilçesinde makilik alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Eğirdir Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan Beydere ile Bağören köyleri arasındaki Barla mevkisinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuvvetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki makilik alanlara ve ormanlık bölgeye yayıldı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip hızla bölgeye sevk edildi.

Yangına 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 13 belediye ve askeri itfaiye aracı, 4 belediye ve askeri su tankeri, 4 dozer, 4 treyler, 15 hizmet aracı ile 2 yangın söndürme uçağı görev ve 256 personelle müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü havadan ve karadan müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ise sürüyor.