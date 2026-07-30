Malatya’da bugün 16 kişi vefat etti. Vefat eden vatandaşların isimleri ve taziye bilgileri yayınlandı. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri şöyle:

“70 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Yeter Keleş'in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya.

53 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Sabri Buğday'ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya.

87 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Özçiçek'in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya.

71 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Miyase Dolanbay'ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi / Malatya.

66 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Uçar'ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi / Malatya.

0 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Doğan'ın taziye adresi: Belirtilmedi.

0 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Demir'in taziye adresi: Belirtilmedi.

61 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defnedilen Süleyman Durhan'ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya.

80 yaşında vefat eden ve Kuluncak / Malatya Mezarlığına defnedilen Hüseyin Ezmiş'in taziye adresi: Kuluncak / Malatya.

79 yaşında vefat eden ve Arapgir / Malatya Mezarlığına defnedilen Ali Fırat'ın taziye adresi: Arapgir / Malatya.

71 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya Mezarlığına defnedilen Zeki Demir'in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya.

82 yaşında vefat eden ve Parçikan Mahallesi / Arguvan / Malatya Mezarlığına defnedilen İsa Karabulut'un taziye adresi: Parçikan Mahallesi / Arguvan / Malatya.

96 yaşında vefat eden ve Gevheruşağı Mahallesi, Doğanyol / Malatya Mezarlığına defnedilen Kadriye Yılmaz'ın taziye adresi: Gevheruşağı Mahallesi, Doğanyol / Malatya.

58 yaşında vefat eden ve Şırnak Mezarlığına defnedilen Fadıl Koşmat'ın taziye adresi: Şırnak.

75 yaşında vefat eden ve İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defnedilen Hasan Durmuş'un taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya.

95 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defnedilen Emine Güzel'in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya.”