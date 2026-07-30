Doğusundan batısına her köşesinde ayrı bir doğal güzellik barındıran Malatya, bu kez kelebek tutkunlarının odak noktası oldu. Ankara ve Bursa’dan şehir gelen doğa fotoğrafçıları, Malatya’nın zengin habitatını ve rengarenk kelebek popülasyonunu kayıt altına almak için zorlu ama bir o kadar da görsel bir mesaiye imza attı.

Darende’den Beydağı’na: Malatya’nın Doğa Mesaisi

Ankara’dan Başar Taşkıner ile Bursa’dan Hayri Yıldırım ve Talip Doğru, Malatya’nın doğa elçisi Salih Kayhan’ın ev sahipliğinde buluştu. Geçen yıl planlanan dev Doğu Anadolu rotasının ilk durağı Malatya oldu.

Malatya turuna Darende’deki Günpınar Şelalesi’nden başlayan ekip, geçmişte kentte tek bir tane görülen nadir Orakkanat kelebeğinin bu yıl Malatya topraklarında çoğaldığını belgeleyerek sevindirici bir gelişmeyi kayıtlarına ekledi.

"Malatya Kelebeği"nin Peşinde Zorlu Takip

Ekip, şehrin bir diğer doğa harikası olan Yeşilyurt İnekpınarı’na geçerek, literatürde "Malatya kelebeği" olarak da bilinen ve nesli tehlike altındaki Mezopotamya Çokgözlüsü’nün izini sürdü. İnekpınarı'ndaki insan yoğunluğu nedeniyle rotayı Malatya'nın heybetli zirvelerine kıran doğaseverler; Beydağı etekleri, Kuzu Gölü ve Konak Mahallesi’nde gün batımına kadar Malatya’nın biyoçeşitliliğini kadrajlarına sığdırdı.

Malatya Yaylalarında Arı Engeli Bile Durduramadı

Saha çalışmasının ikinci gününde Yeşilyurt Sarsı Mezrası ve yüksek rakımlı Malatya yaylalarına çıkan fotoğrafçılar, gezinin en zengin kelebek popülasyonuyla karşılaştı. Arıcıların ve kovanların bulunduğu bu bakir bölgede yapılan drone çekimlerinde arıların hedefi olsalar da pes etmediler.

Arazide kilometrelerce yol katetmelerine ve arı sokmalarına rağmen Malatya'nın doğa arşivine görseller kazandıran ekip; şehrin sadece tarihi ve tarımıyla değil, ekoturizm ve doğa fotoğrafçılığında da Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.

Malatya’daki kelebek mesaisini başarıyla tamamlayan doğa tutkunları, bir sonraki durakları olan Bitlis Tatvan’a uğurladı.