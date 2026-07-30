Cihazları prizden çekip karanlıkta veya sıcağın bağrında oturmaya gerek kalmadan, akıllı tüketim yollarıyla bu maliyetleri aşağı çekmenin aslında çok net yolları var.

Beyaz Eşyalarda Gece Vardiyası Dönemi

Malatya'da pek çok evin elektrik aboneliği aslında üç zamanlı tarife üzerinden faturalandırılıyor ancak vatandaş bunun farkında değil. Sabahın erken saatleri ile akşam 22.00 arasındaki fiyat farkı neredeyse uçurum kadar. Çamaşırları ve bulaşıkları akşam yemeğinden hemen sonra yıkamak yerine, gece saatlerine sarkıtmak aynı işi çok daha ucuza yapmanızı sağlıyor. Makineyi üç beş tabak veya birkaç tişört için çalıştırmak yerine tam dolmasını beklemek, su ve elektrik israfına vurulmuş en büyük darbe oluyor.

Mutfaktaki Cihazların Çarpışmasını Önleyin

Ev hanımlarının yaz kış demeden en çok vakit geçirdiği mutfaklarda gözden kaçan bir detay var: Isı kaynaklarının yan yana durması. Ocakta yemek kaynarken hemen yanındaki buzdolabının dış yüzeyi adeta hamam gibi ısınıyor. Dolap da içindeki o soğukluğu korumak için durmaksızın motor çalıştırıp elektrik tüketiyor. Diyelim ki mutfağınız küçük; en azından araya bir yalıtım malzemesi veya ince bir dolap koymak, cihazın ömrünü uzattığı gibi sayacın hızını da inanılmaz derecede yavaşlatıyor.

Bekleme Modu Sandığınız Kadar Masum Değil

Misafir odasında duran ama haftada bir açılan o koca televizyon, fişi prizde kaldığı sürece elektrik sayacını alttan alta döndürmeye devam ediyor. Buna uydu alıcıları ve modemler de cabası. Evden çıkarken sadece lambaları kapatmak yetmiyor. Elektronik cihazların o kırmızı küçük ışıkları, ay sonunda toplandığında hiç de azımsanmayacak bir meblağ olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılmayan aletlerin fişini çekmeyi bir alışkanlık haline getirmek, Malatyalıların bütçesinde hissedilir bir ferahlama yaratıyor.