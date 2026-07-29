Malatya akşam saatlerinde aniden yaşanan geniş çaplı bir enerji kesintisiyle sarsıldı. Kentin en yoğun nüfusuna sahip iki merkez ilçesi olan Battalgazi ve Yeşilyurt’ta 29 Temmuz Çarşamba akşamı şebekede meydana gelen arıza nedeniyle elektrikler tamamen kesildi.

Battalgazi ve Yeşilyurt Karanlığa Gömüldü

Edinilen ilk bilgilere göre, ana iletim hatlarında yaşanan teknik bir aksaklık kentin iki büyük ilçesinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Evlerinde ve iş yerlerinde kesintiyle karşılaşan binlerce vatandaş, arızanın boyutunu öğrenmek ve çalışmaların durumunu takip etmek için arama motorlarına akın etti.

Elektrikler Ne Zaman Gelecek? İletim Hattında Yoğun Mesai!

Yetkililerden alınan son bilgilere göre, iletim hattındaki arızanın giderilmesi ve şebekeye yeniden güvenli enerji aktarılması için saat 21.30 hedef gösterildi. Ekiplerin arızayı giderme çalışmaları aralıksız devam ederken, elektriğin belirtilen saatten itibaren aşamalı ve kademeli olarak mahallelere verilmesi planlanıyor.