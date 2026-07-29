Günlük koşuşturmaca içerisinde bir yerden bir yere varmak, adeta büyük bir zaman yönetimi sınavına dönüştü. İnsanlar çareyi, yoğunluğun arasından sıyrılıp gidebilecekleri ufak taşıtlarda buluyor. Caddedeki bu gözle görülür farklılaşma, yeni bir trafik düzeninin ayak seslerini de beraberinde taşıyor. Sürücülerin bu yeni akıma ayak uydururken atlamaması gereken en hassas nokta ise, yola çıktıkları aracın onlara ve çevreye zarar vermeyeceğinden emin olmaktır. Temel sorumluluklarımız her zaman ilk planda kalmalı.

Malatya'da Büyüyen İki Teker Çılgınlığı

2026 yılı Mart ayı TÜİK rakamlarına baktığınızda motosikletlerin artık yolları ele geçirdiğini açıkça görüyorsunuz. Yeni kayıt yapılan taşıtların yüzde 34,8'i motosikletken, toplam trafikteki oranları yüzde 21,2 seviyelerinde. Malatya'da da durum farksız; esnaftan öğrenciye kadar herkes pratikliğin peşinde. Gelgelelim TÜVTÜRK'ün sunduğu tablo biraz ürkütücü. İstasyona gelen yüz motorun 17'si emniyetsiz damgasıyla sınıfta kalıyor. Birçoğu da hiçbir kontrolden geçmeden o tehlikeli halleriyle yanımızdan akıp gidiyor.

Mühleti Kaçıranın Motoru Bağlanıyor

Muayenesi geçmiş bir araçla yakalanmanın cezası sadece kağıt üstünde kalmıyor. Polis durdurduğunda elinize bir ceza makbuzu verip eksikleri gidermeniz için zaman tanıyor. Diyelim ki işgüzarlık yaptınız ve o arızalı frenlerle dolaşmaya devam ettiniz. İkinci çevirmede yetkililer gözünüzün yaşına bakmadan aracı trafikten men ediyor. Otoparka çekilen bir motoru kurtarmanın maddi yükü ve bürokrasisi inanın çok daha yorucu.

Can Güvenliğini Tehdit Eden Eksikler

İstasyonlardan geri dönen araçların temel sorunlarına baktığımızda hepsi doğrudan hayatı ilgilendiren donanımlar. Listenin zirvesinde, yavaşlamanızı ve durmanızı sağlayan fren sistemlerindeki bozukluklar var. Freni tutmayan bir motor pimi çekilmiş el bombası gibidir. Ardından parçalanmaya yüz tutmuş, yıpranmış lastikler geliyor ki bunlar yol tutuşunu sıfıra indiriyor. Ufacık bir tümsekte devrilmek işten bile değil. Farlar ve sinyallerdeki arızalar ise diğer şoförlerin sizi görmesini imkansızlaştırarak ölümcül kazalara yol açabiliyor.

Kendi Güvenliğinizi Test Edin

TÜVTÜRK kapısında saatlerinizi heba etmemek adına, evden çıkmadan birkaç dakika ayırmak çok şeyi değiştirir. Motorun etrafında dolaşın, lastiklerde yarık veya balon var mı kontrol edin. Tüm ışık donanımını, özellikle fren lambalarını bizzat deneyin. Sistemin çalışmaması baştan elenme sebebi, bunu asla unutmayın. Son olarak, o kaskı sadece polis çevirmesinde takmak için değil, kafanızı korumak için kullanın. Ekipmanlarınız tamsa ve motorunuz bakımlıysa, yollar her zaman size açıktır.