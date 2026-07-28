Malatya, bugün iki farklı ilçede peş peşe yaşanan sarsıntılarla sallandı. Kentte gün içinde hissedilen iki depremde de ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

AFAD Verileri Duyurdu: Bu Kez Battalgazi Sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 19.34’te 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 11.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

Öğle Saatlerinde Akçadağ Sallanmıştı

Kentte günün ilk sarsıntısı ise öğle saatlerinde kaydedilmişti. Saat 13.25’te Akçadağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, o sarsıntıda da herhangi bir olumsuzluk bildirilmemişti.

Böylece Malatya, gün içerisinde hem Akçadağ hem de Battalgazi ilçelerinde hissedilen iki ayrı depremi geride bıraktı.