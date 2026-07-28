Son günlerde yaşanan yoğunluk ve unutkanlıklar nedeniyle ödemelerin zamanında yapılması önem taşıyor. Tarihi geçen araç sahiplerini gecikme faizi bekliyor. Zaten zorlu bir ekonomik dönemden geçen vatandaşlar için fazladan bir vergi cezası, bütçelerini daha da zorlayabilir. Bu nedenle, MTV ödemelerinin zamanında yapılması, hem cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de bütçeyi korumak açısından büyük önem taşıyor.

Depremin izlerini geride bırakmaya çalışan ve hayatın normale dönmesi için çaba sarf eden Malatya'da, esnafın ve vatandaşların takip etmesi gereken önemli idari sorumluluklar bulunuyor. Şehir içi ve ilçeler arası yollarda yük taşıyan, ailesini gezdiren tüm araç sahiplerini ilgilendiren MTV ikinci taksit ödemelerinde son viraja girildi.

Zaman Daralıyor

Yılın ikinci vergi dilimi olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için tanınan süre 31 Temmuz Cuma günü akşamı sona eriyor. Malatya'nın sıcak yaz günlerinde koşturmaca içinde bu ödemeyi unutmak, son günlerde büyük bir yoğunluğa ve unutkanlıklara yol açabiliyor. Ödemeler internet bankacılığı ve GİB kanalları üzerinden gece yarısına kadar tamamlanabiliyor.

Cezalı Duruma Düşmeyin

Tarihi geçiren araç sahiplerini bekleyen en net yaptırım gecikme faizi olarak öne çıkıyor. Zaten geçim sıkıntısının dorukta olduğu bu dönemde, fazladan bir de vergi cezası ödemek kimsenin bütçesine uygun düşmüyor. Borcun zamanında ödenmesi bu ek yükten kurtulmanın tek yolu.