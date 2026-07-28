Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Didim Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları sahte vize siteleriyle dolandıran şebekeye yönelik çalışmalarını derinleştirdi. Yetkili vize başvuru merkezlerinin internet sitelerini birebir taklit ederek 5 farklı sahte site kurduğu belirlenen çete üyelerinin, Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

10 İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde Didim merkezli olarak Malatya, İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Soruşturmanın ikinci dalgasında 111 vatandaşı daha dolandırarak toplamda 8 milyon 330 bin 672 TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 50 şüpheliye yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında firari durumda olan 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Şebekeye yönelik Şubat ayında gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda ise 16 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Böylece dev operasyon kapsamında tutuklananların sayısı her geçen gün artarken, yetkililer vatandaşları vize başvurularında arama motorlarındaki sponsorlu ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.