Malatya’da emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen kararlı mücadele sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’nda, güvenlik güçlerinin son bir haftalık saha bilançosu açıklandı. Polis ve jandarma ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında yürütülen titiz çalışmalarda 63 bin 702 kişinin GBT sorgusu yapılırken, meydana gelen 537 asayiş olayının 469’u kısa sürede aydınlatıldı. Denetimlerde suça karıştığı belirlenen 519 kişi hakkında işlem uygulandı, 300 yoklama kaçağı tespit edildi ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.



Suçlulara Göz Açtırılmıyor: Binlerce Kişi Denetlendi

Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin son bir haftalık asayiş haritası masaya yatırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin 20-26 Temmuz tarihleri arasında şehir genelinde yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda 63 bin 702 vatandaşın kimlik kontrolü yapıldı. Kentte yaşanan 537 asayiş olayının çok büyük bir kısmı çözüme kavuşturulurken, suça karıştığı tespit edilen 519 kişi hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. Denetimlerde ayrıca askerlik çağındaki 300 yoklama kaçağı da tespit edildi. Ekiplerin aramalarında ruhsatsız tabancalardan tüfeklere ve kesici aletlere kadar çok sayıda silah ele geçirildi.



Sokakları Zehirleyenlere Darbe: 7 Kişi Cezaevinde

Gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar da hız kesmeden sürdü. Hafta boyunca gerçekleştirilen 14 farklı baskında 20 şüpheli yakalanırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7’si demir parmaklıklar ardına gönderildi. Arama noktaları ve adreslerde yapılan incelemelerde 14 bin adetten fazla sentetik ecza hap ile esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid hammaddesi gibi yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.



Farklı Suçlardan Aranan 100 Kişi Yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen takipli çalışmalarda ise tam 100 şahıs adalete teslim edildi. Bu kişilerden 52’sinin ifade vermekten kaçtığı için arandığı, 48’inin ise kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu aktarıldı. Hükümlüler arasında 10 yıl ve üzeri ağır hapis cezası olan şahısların da yer alması dikkat çekti. Yaklaşık 3 bin personelin sahadaki aktif varlığı ve yüzlerce şok uygulamasıyla kentin huzurunun korunduğunu belirten Vali Yavuz; orman yangınlarından anız yakılmasına, düzensiz göçten okul çevrelerinin güvenliğine kadar her alanda tedbirlerin tavizsiz uygulanacağını vurguladı.