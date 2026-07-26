Malatya Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki asayiş ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutmaya devam ediyor. İlimizdeki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla 25 Temmuz 2026 günü 22.00 ile 00.00 saatleri arasında kentin dört bir yanında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

"Huzur 44 Uygulaması (2026/6)" adı altında yürütülen dev operasyonda emniyet birimleri, Malatya’nın 13 ilçesinde eş zamanlı olarak 31 farklı noktada ve umuma açık iş yerlerinde denetimler yaptı. İki saat süren uygulamaya 74 ekip ve 313 personel katıldı.

Gece Boyunca 2 Binden Fazla Şahıs Sorgulandı

Emniyet ekiplerinin kentin giriş-çıkış noktaları, ana arterleri ve umuma açık mekanlarında gerçekleştirdiği sıkı denetimlerin bilançosu da açıklandı. Gece boyunca süren denetimlerde:

2 bin 633 şahıs GBT ve kimlik sorgusundan geçirildi.

730 araç durdurularak detaylı şekilde denetlendi.

Halka açık 52 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Cezai İşlemler ve Ele Geçirilenler

Saha denetimleri sırasında mevzuata aykırı hareket ettiği, kural ihlali yaptığı veya arandığı tespit edilen şahıs ve işletmelere anında müdahale edildi. Yapılan kontrollerde elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Üzerinde 2 gram esrar maddesi ele geçirilen 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

2 yoklama kaçağı şahıs yakalanarak haklarında tutanak tanzim edildi.

Kapalı alanda sigara içilmesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmaması ile eksik evrak gerekçeleriyle 13 iş yerine tutanak tutuldu.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 26 araca idari para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte var olan huzur ve güven ortamını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak durum kamuoyuna saygıyla duyuruldu.