Malatya’da peş peşe çıkan anız yangınları, ekipleri alarma geçirdi. Battalgazi ilçesi Yıldıztepe yamacı ile Kale ilçesi İkizpınar Mahallesi’nde çıkan yangınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

İlk yangın, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe yamacındaki anızlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangın ise Kale ilçesi İkizpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Kale Belediyesi ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının ardından Kale Belediye Başkanı ile İlçe Tarım Müdürü bölgede incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Yetkililer, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi ile çok sayıda kayısı ve çeşitli meyve ağacı zarar gördü. Bölgede zarar tespit çalışmalarının başlatıldığı, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yangınlarının büyük risk oluşturduğunu belirterek vatandaşlara ateş yakmamaları ve olası yangın durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.