Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 500 bin konut kurası ve toplu açılış törenleri kapsamında bugün Malatya’ya yapacağı ziyaret öncesinde, kentteki bir TOKİ şantiyesinde hareketli saatler yaşandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında çalışan bir işçi, emeğinin karşılığı olan parasını alamadığını iddia ederek 6 katlı binanın çatısına çıktı.

"11 Ay Buraya İş Yaptım, Paramı Versinler"

Şantiyede yaklaşık 11 aydır çalıştığını ve yanında da işçi çalıştırdığını belirten şahıs, alacağını tahsil edemediğini öne sürerek çatıdan sesini duyurmaya çalıştı. Mağdur edildiğini savunan işçi, “Ben 11 ay buraya iş yapmışım, adam çalıştırıyorum. Benim paramı versinler.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ekipler Seferber Oldu, İkna Edildi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, çatıda bulunan şahsı aşağı indirmek için uzun süre ikna çalışması yürüttü.

Yapılan görüşmelerin ardından ikna edilen işçi, ekiplerin yardımıyla güvenli şekilde çatıdan indirildi.