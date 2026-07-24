Malatya-Adıyaman kara yolunda gece saatlerinde ulaşımda aksamaya neden olan korkutan bir kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol dışına devrildi.

Can Kaybı Yok, Sürücünün Durumu İyi

Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Sürücünün yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama ve Yangın Riskine Karşı Güvenlik Önlemi

Kazanın ardından devrilen tankerden kara yoluna yakıt sızmaya başladı. Tehlikeli sızıntı üzerine bölgeye hızla ekipler ve ilgili kurum yetkilileri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, olası bir yangın ve patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kara yolundaki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Yol Temizleme Çalışmaları Başlatıldı

Karayoluna yayılan akaryakıtın temizlenmesi amacıyla iş makineleri ve temizlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yola sızan maddenin temizlenmesi ve devrilen tankerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından güzergahın tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.

Ekiplerin kazanın kesin çıkış nedenini belirlemeye yönelik incelemeleri sürüyor.