Artan gübre, mazot, sulama ve işçilik maliyetleri karşısında belini doğrultamayan Malatyalı çiftçi, şimdi de ürününü düşük fiyattan kapatmak isteyen piyasa spekülatörleriyle mücadele ediyor. Busabah Medya’ya özel ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, kentteki çiftçilerin kaderinin birkaç ihracatçının insafına bırakılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Çiftçinin yeterince desteklenmediğini vurgulayan Kılıç, kayısının hak ettiği değere ulaşması için tüm yetkilileri ve Tarım Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

"Maliyetler Katlandı, Çiftçinin Eline Hiçbir Şey Geçmiyor"

Çiftçinin üretim yaparken karşılaştığı devasa maliyet artışlarına dikkat çeken Burhan Kılıç,

Üretim faaliyetleri, rakamları, giderler her zaman artıyor. Maliyet artıyor; hep bu da çiftçinin üstüne vurularak devam ediyor. Sadece çiftçinin kaderi 3-5 tane üreticinin, ihracatçının üstünde olmaması lazım. İlaçlaması bir sıkıntı, sulaması, gübrelemesi... Zaten maliyeti yüksek. İşçi çalıştırıyorlar, eline geçen bir şey yok. Köylünün ve vatandaşın tek beklediği kayısı

diyerek tepki gösterdi.

"Kayısıyı İhracatçının İnsafına Bırakmayacağız!"

Kayısının hak ettiği değere ulaşması için başta Ticaret Borsası ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm yetkililerin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Kılıç,

Ticaret Borsası Başkanımızın, diğer STK'larımızın kayısının olması gereken bir fiyat rakamına gelmesini sağlaması gerekiyor. Bu kayısıyı ihracatçının elinde el koymasına izin vermeyeceğiz. Kayısı fiyatı üst rakama gelene kadar çiftçimizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her zaman söyleyeceğiz. Kimseye de çiftçinin malını beleş fiyata sattırmayacağız. Bundan da haberleri olsun yani!

Malatya’da Çiftçi Yeterince Destekleniyor mu? “Kesinlikle Hayır!”

"Malatya’da çiftçi yeterince destekleniyor mu?" sorumuza net bir dille “Kesinlikle desteklenmiyor” yanıtını veren Kılıç, geçtiğimiz yıllarda yaşanan afetleri ve bu yılki beklentileri değerlendirdi.

Geçen yıl dolgu ve soğuk vurması nedeniyle kayısıda ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatan Kılıç, bu yıl ürün olmasına rağmen çiftçinin yine emeğinin karşılığını alamadığını şu sözlerle ifade etti:

Bu dönemde Allah'a çok şükür kayısılarımız var ama çiftçi istediğini bulabiliyor mu? Bulamıyor, bunun farkındayız. 3-5 tane ihracatçının tekelinde olmaması gerekiyor.

Tarım Bakanı ve Mülki Amirler Göreve Çağrıldı

Sorunun çözümü için çağrıda bulunan Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, devlet kanadının acilen piyasaya müdahale etmesi gerektiğini savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

Kesinlikle Ticaret Borsası olsun, Valilik olsun... Biz buradan Sayın Tarım Bakanına da sesleniyoruz: İhracatçının malı kimseye beleş değildir. Kayısı fiyatlarının üst rakamda satılmasını buradan talep ediyoruz. Kimseye de çiftçiyi ezdirtmedik, ezdirmeyeceğiz!