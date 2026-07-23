Özgür Özel öncülüğünde yeni parti kurulacağı iddialarını değerlendiren Bahçeli, CHP'nin 2026 yılı için aldığı 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımını işaret ederek dikkat çeken bir formül sundu. Bahçeli, CHP'den ayrılan milletvekili oranında bu paradan yeni partiye pay verilmesinin "etik" olacağını söyledi.

Siyasette Yeni Parti Tartışmasına MHP'den İlk Yorum

Siyasette hareketli günlerin yaşandığı bir dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özgür Özel öncülüğünde yeni bir partinin kurulacağı yönündeki iddiaları ve kamuoyundaki beklentileri değerlendiren Bahçeli, CHP içindeki ayrılık sinyallerinin uzun süredir var olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda ayrılacak milletvekili sayılarına dair farklı iddiaların dolaştığına dikkat çeken Bahçeli, süreci şu sözlerle özetledi:

CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.

"Hazine Yardımından Pay Aktarılması Etik Olanıdır"

Ayrılık iddialarıyla birlikte başlayan mal varlığı bölüşümü ve hazine yardımı konularında net bir duruş sergileyen MHP Lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 yılı bütçesini hatırlatarak dikkat çeken bir formül sundu.

Mevcut binalar ve araçlar gibi varlıkların ana partide kaldığı bir senaryoda hazine yardımının bölüşülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır. CHP Malatya İl Başkanlığı 4 ilçe yönetimini görevden aldı, 6 ilçeye yeni başkan atadı İçeriği Görüntüle