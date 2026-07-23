Malatya’nın Yazıhan ilçesinde gerçekleştirilen 2. Geleneksel Fethiye Gençlik ve Halk Festivali, farklı partilerden belediye başkanlarının birlik ve beraberlik mesajlarına ev sahipliği yaptı. Festivalde konuşan CHP’li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in karşılıklı açıklamaları salondakilerden yoğun alkış aldı.

Belediye başkanlarının asli görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Abdulvahap Göçer, Yazıhan’da ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

“Sabah 05.00’te Aradım, Hiç Tereddüt Etmedi”

Konuşmasında siyasetteki farklılıkların hizmete engel olmaması gerektiğine dikkat çeken Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile ilgili yaşadığı somut bir örneği katılanlarla paylaştı.

Göçer, salondakilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Bir sabah saat 05.00 sıralarında yaşadığım bir problem nedeniyle Sayın Sami Er’i aradım. Hiçbir parti ayrımı yapmadan konuyla yakından ilgilendi. Bizim beklentimiz tam da budur. Makamların ayrıştıran değil, çözüme odaklanan anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Vatanı, milleti ve insanı her şeyin üzerinde tutan yöneticilere ihtiyacımız var.

Sami Er “Hizmette Ayrım Olmaz, Ortak Paydamız Malatya”

CHP’li Göçer’in açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise belediyecilikte siyasi ayrımın yerinin olmadığını belirtti. Malatya’nın 13 ilçesinin tamamına aynı anlayışla hizmet götürdüklerini dile getiren Er, göreve geldikleri ilk meclis toplantısını hatırlattı.

İlk meclis toplantısında “Ortak paydamız Malatya” dediklerini vurgulayan Sami Er; kısır siyasi tartışmalar yerine enerjilerini şehre harcamayı tercih ettiklerini, oy veren veya vermeyen ayrımı yapılmaksızın hizmetin herkese ulaştırılması gerektiğini söyledi.

"Geleceğin Malatya’sını İnşa Ediyoruz"

Deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalara da değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Malatya’da 124 bin bağımsız bölümün hayata geçirildiğini belirtti. Şehirde yalnızca depremin izlerini silmekle kalmadıklarını, geleceğin Malatya’sını da inşa ettiklerini kaydetti.

Er, festival ve fuar gibi organizasyonların şehirlerin kültürel hafızasını yaşatan ve toplumsal birlik ile beraberliği güçlendiren önemli etkinlikler olduğunu sözlerine ekledi.