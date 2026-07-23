Malatya’da devam eden kayısı hasadı kapsamında bahçelerden getirilen ürünlerin işlenmesi için yoğun bir mesai harcanırken, Battalgazi ilçesinden örnek bir dayanışma haberi geldi. Hidayet Mahallesi’nde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, alan çalışması sırasında kayısı patiği yapan mahalleli kadınlarla bir araya geldi.

Zemin ve Oturma Düzeni Talebi Anında Alındı

Ziyaret esnasında emekçi kadınların çalışma şartlarını yerinde inceleyen Başkan Taşkın, mahalle sakinlerinin ilettiği sorunları dinledi. Kayısı patikleme işlemi sırasında çalışma alanının zemini ve oturma düzenine ilişkin yaşadıkları sıkıntıları aktaran kadınlar, alanın iyileştirilmesi yönünde talepte bulundu. İletilen sorunu yerinde gözlemleyen Başkan Taşkın, zaman kaybetmeden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışma yapılması için talimat verdi.

Ekipler Aynı Gün Sahaya İndi

Başkan Taşkın’ın talimatının ardından Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı gün içinde belirlenen adrese yönlendirildi. Bölgede hızlıca zemin düzeltme ve çevre düzenleme çalışması başlatan ekipler, kadınların çok daha rahat ve elverişli koşullarda çalışabilmesine imkan sağladı.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Taşkın ise yenilenen çalışma alanının düzenli kullanılması, çevre temizliğinin korunması ve mahalle sakinlerinin rahatsız edilmemesi hususunda gerekli hatırlatmalarda bulundu.

Kadınlardan Yıldırım Hızındaki Çözüme Teşekkür

Sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından taleplerinin saatler içinde gerçeğe dönüşmesinden büyük memnuniyet duyan kadınlar, sağlanan kolaylık dolayısıyla sevinçlerini dile getirdi. Yaşadıkları sıkıntının jet hızıyla giderilmesinden dolayı memnun kalan mahalle sakini kadınlar, belediye ekiplerine ve Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür etti.