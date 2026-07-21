Malatya Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ulaşım ağını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla yürüttüğü altyapı ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belirlenen program dâhilinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde saha mesaisini sürdüren ekipler, zamanla yıpranan ve ulaşım konforunu düşüren yollarda bakım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, Malatya’nın en önemli tarım ve ulaşım akslarından biri olan Yarımcahan Mahallesi’nde zemin düzeltme çalışmalarının ardından sathi kaplama işlemini tamamlayarak yolu hizmete sundu.

HASAT DÖNEMİNDE ÜRETİCİYE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Kayısı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ve Kuzey Çevre Yolu güzergâhına yakınlığıyla stratejik önem taşıyan mahalledeki yenileme, tam da kayısı hasadının devam ettiği günlerde bitirildi. Yol yüzeyindeki deformasyonların giderilmesiyle birlikte, emektar Malatyalı üreticilerin bahçelerine ve mahalle içi ulaşım yollarına erişimi daha emniyetli ve hızlı hâle getirildi.

"YOL BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI PLANLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

Mahalle genelinde yapılan düzenlemelerle sürüş güvenliği artırılırken, olası kaza risklerinin de önüne geçildi. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde tespiti yapılan ve ulaşımda aksaklığa yol açan güzergâhlarda bakım, onarım ve sathi kaplama çalışmalarının belirlenen takvim çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.