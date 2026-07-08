Battalgazi Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından düzenlenen "60 Saniyede Battalgazi" Kısa Video Yarışması ile ilçenin tarihî, kültürel ve doğal değerlerinin kısa video formatında tanıtılması hedefleniyor. 18 yaşını dolduran herkesin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada, Battalgazi'nin değerlerini konu alan özgün videolar jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya katılacak videoların belirlenen teknik kriterlere uygun olarak hazırlanması ve başvuru şartlarını eksiksiz taşıması gerekiyor. Bu kapsamda katılımcılardan, Battalgazi'nin tarihî yapıları, Arslantepe Höyüğü, doğal güzellikleri, çarşı kültürü, yöresel lezzetleri, gelenek ve görenekleri, inanç mirası ile kentin hafızasını yansıtan değerleri en fazla 60 saniyelik dikey formatta hazırlayacakları özgün videolarla anlatmaları bekleniyor.

Yarışmaya gönderilecek videoların özgün olması, daha önce herhangi bir dijital platformda yayımlanmamış bulunması ve teknik şartnamede belirtilen koşulları taşıması gerekiyor. Her katılımcının yalnızca bir video ile başvurabileceği yarışmada başvurular, videonun istenen bilgilerle birlikte WhatsApp üzerinden 0539 205 95 11 numaralı telefona gönderilmesiyle yapılacak. Eserler; tema ile uyum, yaratıcılık, anlatım gücü, görsel ve teknik kalite ile sosyal medya etkisi kriterleri doğrultusunda oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL hediye çeki verilecek. Başvuruları 8 Temmuz'da başlayan yarışmaya son başvuru tarihi 16 Ekim 2026 olarak belirlendi. Yarışma sonuçları ile ödül törenine ilişkin tarih ve program ise daha sonra Battalgazi Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.