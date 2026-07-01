6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Malatya merkezdeki Söğütlü Camii, kentin hafızasını korumak adına rezerv alan sınırları içinde yeniden inşa edilmeye başlanmıştı. Malatyalıların ibadetlerini gerçekleştireceği yeni cami projesine, komşu inşaatların teknik hataları gölge düşürdü. Emlak Konut çatısı altında bölgede inşaat faaliyetlerini yürüten Kuzu Grubu’nun, çevre dükkan ve binaların zemin yüksekliklerini (kotlarını) mevcut eski yol seviyesinin çok üzerinde tasarlaması, caminin çukurda kalmasına yol açtı. Gelen tepkilerin ardından inşaatta söküm çalışmaları yapıldı.

"CAMİ BASKILANMAYA ÇALIŞILIYOR, ARABALAR CEMAATİN ÜSTÜNDEN GEÇECEK"

Projede yaşanan bu krizi ve perde duvar dayatmasını dile getiren Söğütlü Cami Şantiye Şefi Hikmet Karaşin, yapılan hatanın faturasının camiye kesilmek istendiğini belirtti. Çevre binalar arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken Karaşin, durumun vahametini şu sözlerle aktardı:

"Ben 2 ay önce başladım burada şantiye şefi olarak. Biz geldiğimizde bu sorun önümüzdeydi. Bu sorunla ilgili belediyeyle sürekli görüşmek zorunda kaldık. Sorun, burada Kuzu Grubu’nun yaptığı inşaatların kotlarının olması gerekenden yüksek olması, mevcut eski yol ile uyumsuzluğundan kaynaklanan yükseklik var. Yüksekliği giderebilmek için caminin arka tarafına yaklaşık 2 metre bir perde yaparak camiyi çukurda bırakma projesi. Biz buna karşı çıkıyoruz, vatandaş karşı çıkıyor, Sivil Toplum Örgütleri karşı çıkıyor, belediye bunun yanlış olduğunu defalarca söyledi. Müftülük ile görüşmemizde onlar da bunun yanlış olduğunu söylediler. Ancak Kuzu Grubu bu yanlışları dikkate almadan şu gördüğünüz istinat duvarı çalışmasını başlattı. Buna halkın ve Sivil Toplum Örgütlerinin büyük bir tepkisi var. Yanlışa dur dememiz lazım. Bu akşam da bu nedenle insanlar buraya toplandılar. Sabah Mimarlar Odası gelip yerinde incelme yapmış zaten. Konunun yanlış olduğunu söylemişler. Kuzu grubunun bir an önce bu yanlıştan vazgeçmesini istiyoruz."

“YOLUN TOZU, DUMANI, EGZOZ DUMANI CAMİYE SİRAYET EDECEK”

Hikmet Karaşin, Kuzu Grubu’nun kendi içinde yaptığı binalarda bile bir standart tutturamadığını ve caminin toz, duman içinde kalacağını vurgulayarak açıklamasına şöyle devam etti:

"Caminin arkasındaki dükkanlar mevcut yol seviyesinden yaklaşık 1 buçuk 2 metre yüksek yapıldığı için Fuzuli tarafından yol yükseltilerek eski üniversite durağı civarından tekrar düşürülüp Emlak Konut’un önünde Kışla Caddesi ile aynı seviyeye getirilmek isteniyor. Şu anda bunu yaparken Kuzu Grubu’nun yaptığı iki bina arasında da uyumsuzluk söz konusu. Şuradaki dükkanları düşük yapmışlar, buradakini yüksek yapmışlar. Bu sorun teknik bir hata. Bu hata camiye sirayet ettirilmeye çalışılıyor. Cami baskılanmaya çalışılıyor. Şu anda camide namaz kılınan seviyenin bir buçuk metre üstünde yolda arabalar geçecek. Bütün yolun tozu, dumanı, egzoz dumanı camiye sirayet edecek."

AĞAÇLAR DA HATALI PROJENİN KURBANI OLDU

Yaşanan teknik kriz sadece mimari bütünlüğü bozmakla kalmadı, inşaat alanında yer alan asırlık ağaçlara da büyük zarar verdi. İstinat duvarı için yapılan kazıların ağaçların yaşam alanını gasp ettiğini belirten Şantiye Şefi Karaşin, çevre katliamına şu sözlerle dikkat çekti:

“Ağaçlarla ilgili de; ağaçların bulunduğu alan yapmak istedikleri istinat duvarının içerisinde kaldı. Ağaçların köklerini zedelediler. 2 tanesinin yaprakları soldu. Diğerleri da bir süre sonra aynı akıbete uğrayacaklar. Ağaçlar maalesef korunamadı."

SÖKÜM BAŞLADI AMA MALATYA TAMAMEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Malatya'da, şehrin merkezindeki en önemli manevi miraslardan biri olan Söğütlü Camii'nin ticari alanların gölgesinde bırakılması ve adeta bir bodrum katına dönüştürülmesi kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Mimarlar Odasının "yanlış" raporuna, belediye ve müftülüğün itirazlarına rağmen başlanan çalışmalarda, yükselen tepkiler sonucu şu an hatalı temelin söküm işlemlerine geçildi.

Malatya halkı ve Sivil Toplum Kuruluşları, söküm adımını olumlu bulsa da projenin tamamen revize edilerek yol seviyesine uygun hale getirilmesini istiyor. Caminin hak ettiği gibi ferah, asil ve şehrin siluetine yakışır şekilde inşa edilmesi için yetkililerin süreci yakından takip etmesi talep ediliyor.